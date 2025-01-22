В РК увеличен объем инвестиций для производства аккумуляторов

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Три компании РК по производству аккумуляторов, которые в прошлом году переживали спад из-за стагнации спроса на электромобили, осуществили крупнейшие в истории инвестиции в исследования и разработки (R&D). Поскольку считается, что электромобили станут мейнстримом на рынке мобильности будущего, они намерены сохранить технологическое лидерство в мире с помощью непрерывных исследований и разработок. По данным отраслевых и фондовых отчетов по состоянию на 22 января, в третьем квартале прошлого года инвестиции Samsung SDI в R&D выросли на 18% и составили 986,1 млрд вон, что является самым высоким показателем за всю историю. А с учетом показателей последнего квартала, в 2024 году инвестиции Samsung SDI составят более 1,1 трлн вон. Компания LG Energy Solution, по ожиданиям, превзойдет свой рекорд инвестиций 2023 года, увеличив их на 6% - более 1,1 трлн вон. Компания SK On, несмотря на резкое падение продаж в прошлом году, все же сохранила прежний уровень инвестиций в R&D, составивших 306 млрд вон. Отмечается, что Samsung SDI и LG Energy Solution сосредотачивают свое внимание на инвестициях в продукты и технологии следующего поколения, одновременно укрепляя сотрудничество с международными исследовательскими институтами через свои исследовательские центры как внутри страны, так и за рубежом.