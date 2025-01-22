В РК достигнуто предварительное соглашение о внеочередной сессии

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21 января представитель Демократической партии Тобуро объявил о достижении между партиями согласия по графику проведения внеочередной сессии, которая начнется 3 февраля. Они также обсудили возможность проведения 23 января пленарного заседания Национального собрания для срочного обсуждения "инцидента с беспорядками в Западном окружном суде Сеула". Однако сообщается, что партия Сила народа отрицательно относится к проведению срочных слушаний, учитывая, что соответствующие вопросы уже обсуждались в парламентских комитетах по вопросам государственного управления и безопасности и по законодательству и судебно-правовым вопросам. Между тем, председатели политкомитетов Ким Сан Хун от Силы народа и Чин Сон Чжун от Тобуро планируют встретиться на этой неделе для обсуждения и принятия неспорных законопроектов, касающихся благосостояния населения. Ими станут "Специальный закон о полупроводниках", "Специальный закон о расширении государственной энергетической сети", "Специальный закон о морской ветроэнергетике", а также ранее согласованные обеими партиями "Четыре закона о будущем продовольственном обеспечении".