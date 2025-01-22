В РК восстанавливается индекс потребительских настроений

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Индекс потребительских настроений, критически упавший из-за введения военного положения 3 декабря, превысил в январе отметку в 90. Данный показатель, хотя и ниже уровня 3 декабря прошлого года, все же демонстрирует тенденцию к восстановлению потребительских настроений в РК. По «Результатам исследования потребительских тенденций», опубликованным Банком Кореи 22 января, индекс потребительских настроений в январе составил 91,2, что на 3 пункта выше, чем в декабре прошлого года. Рост индекса объясняется ожиданиями скорого разрешения политической неопределенности, а также смягчения тарифной политики новой администрацией США. Обычно показатель ниже ста указывает на преобладание пессимистических настроений над оптимистическими. Банк Кореи отмечает, что «поскольку шесть основных индексов, среди которых текущие условия жизни и перспективы условий жизни, ниже 100, рано говорить о значительном улучшении потребительских настроений, но январьский индекс все же выше, чем в декабре.