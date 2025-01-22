Более 1 млн граждан РК встретят Соллаль за границей

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По данным Корпорации Инчхонского международного аэропорта и Корейской корпорации аэропортов, в течение десяти дней праздника Соллаль, Нового года по лунному календарю, в общей сложности 1 340 295 человек вылетят за границу через шесть международных аэропортов РК. С 24 января по 2 февраля международными рейсами воспользуются 1 046 647 человек через аэропорт Инчхон и 293 648 человек через аэропорты Кимпхо, Кимхэ, Чечжу, Чхончжу и Тэгу, где Корейская корпорация аэропортов осуществляет международные рейсы. Наибольшее количество пассажиров (153 тыс. человек) покинет страну 25 января. А в день Лунного нового года, 29 января, в путешествия за границу отправится наименьшее количество пассажиров (115 тыс. человек). В ответ на рост спроса на авиаперелеты в период празднования Нового года по лунному календарю министерство сухопутных территорий и транспорта увеличит общее количество рейсов на 7%, а количество предоставленных мест - на 5,8%.