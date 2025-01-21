РК готова опертивно реагировать на вызовы новой администрации США

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Исполняющий обязанности президента РК Чхве Сан Мок заявил о возможном усилении трудностей для промышленного и экспортного сектора РК, связанных с новыми указами президента США Дональда Трампа, но пообещал быстро и системно реагировать на все вызовы. На совещании министров по национальным вопросам и экономике, состоявшемся 22 января, Чхве Сан Мок объявил, что правительство тщательно проанализирует влияние новых указов США на экономику РК и оперативно отреагирует на изменения в энергетической политике и отмену льгот для электромобилей. Он заверил, что правительство приложит все усилия, чтобы в 2027 году открыл свои двери Национальный центр ИИ, в строительство которого будут вложены 4 трлн вон. Исполняющий обязанности президента РК подчеркнул, что правительство не пожалеет средств для поддержки социально уязвимых слоёв населения и упростит строительные нормы для стимулирования установки лифтов в малых зданиях для людей с физическими ограничениями. Чхве Сан Мок вновь выразил сожаление по поводу беспорядков в Западном окружном суде Сеула и заявил, что полицейские отряды по охране общественного порядка круглосуточно будут размещены в зданиях Конституционного и основных судов, а защита судей будет усилена.