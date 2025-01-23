Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Малый бизнес неудовлетворен своими бизнес-показателями

Write: 2025-01-23 11:36:29Update: 2025-01-24 02:07:22

Малый бизнес неудовлетворен своими бизнес-показателями

Photo : YONHAP News

Семь из десяти владельцев малого бизнеса РК оценили результаты работы в прошлом году как неудовлетворительные. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого с 15 по 19 января Корейской федерацией малого бизнеса среди 1.024 предпринимателей, работающих в сфере общепита, гостиничного бизнеса, оптовой и розничной торговли, а также персональных услуг. 69,2% из них оценили свои бизнес-показатели за 2024 год как неудовлетворительные, а в качестве причин указали ослабление потребительских настроений из-за экономического спада, бремя финансовых издержек из-за увеличения задолженности и повышения процентных ставок», а также рост цен на сырьё и материалы. Что касается среднемесячной операционной прибыли за прошлый год, то 23,6% респондентов указали сумму менее 1 млн вон, 21,4% - 1-2 млн вон, а 19,5% - 2-3 млн вон. Респонденты дали негативные оценки перспективам развития бизнеса и в этом году. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >