Малый бизнес неудовлетворен своими бизнес-показателями

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Семь из десяти владельцев малого бизнеса РК оценили результаты работы в прошлом году как неудовлетворительные. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого с 15 по 19 января Корейской федерацией малого бизнеса среди 1.024 предпринимателей, работающих в сфере общепита, гостиничного бизнеса, оптовой и розничной торговли, а также персональных услуг. 69,2% из них оценили свои бизнес-показатели за 2024 год как неудовлетворительные, а в качестве причин указали ослабление потребительских настроений из-за экономического спада, бремя финансовых издержек из-за увеличения задолженности и повышения процентных ставок», а также рост цен на сырьё и материалы. Что касается среднемесячной операционной прибыли за прошлый год, то 23,6% респондентов указали сумму менее 1 млн вон, 21,4% - 1-2 млн вон, а 19,5% - 2-3 млн вон. Респонденты дали негативные оценки перспективам развития бизнеса и в этом году.