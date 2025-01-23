Что имел в виду Дональд Трамп, назвав КНДР ядерной державой

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Согласно анализу Центра стратегических и международных исследований (CSIS), опубликованному 22 января, упоминание президентом США Дональдом Трампом Северной Кореи как «ядерного государства» означает, что его команда по безопасности изучает угрозу со стороны КНДР в течение последних четырех лет. Старший советник CSIS Сидни Сейлер подчеркнул необходимость признания реальности того, что Северная Корея продолжает качественно и количественно наращивать свой ядерный арсенал. Он сказал, что предложение президента США о прямых переговорах с лидером КНДР остаётся в силе, но так как Ким Чон Ын игнорирует его, трудно предсказать развитие событий. Обсуждая возможность исключения РК из переговоров между лидерами Северной Кореи и США, Сейлер подчеркнул ценность сохранения РК в качестве партнёра. Кроме того, Сейлер поднял вопрос о рисках запуска ракеты, седьмого ядерного испытания и военной провокации на Северной разграничительной линии (NLL), предсказав возможность усиления напряжённости на фоне политической неопределённости в РК.