Представлен новый смартфон Samsung Galaxy S25

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22 января компания Samsung Electronics представила новый смартфон Galaxy S25 с усовершенствованными функциями искусственного интеллекта. Galaxy S25 использует его для подключения приложений, не требуя от пользователей нажимать на каждое из них по отдельности. При соответствующем запросе, ИИ может резюмировать контент во время просмотра YouTube, автоматически записывая его в блокнот. Он может анализировать предпочтения для реализации персонализированного опыта ИИ. Как личный помощник, система сообщает необходимую информацию, такую, как погода и расписание, а каждое утро пользователя будут ждать новости, соответствующие его интересам. Функция синхронного перевода расширена до 20 языков, добавлены функции "преобразования текста" и "резюме разговора", показывающее содержание голосого сообщения в текстовом режиме. Камера Galaxy S25 оснащена сенсором высокого разрешения и новым "Pro Visual Engine", что позволяет делать детальные снимки высокого качества даже с большого расстояния. Размер дисплея увеличился, толщина уменьшилась на 0,4 мм, а вес стал легче примерно на 6%.