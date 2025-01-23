Сумма невыплаченной зарплаты за 2024 год превысила 2 трлн вон

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На фоне экономического спада и других факторов ожидается, что сумма невыплаченной заработной платы за прошлый год превысит 2 трлн вон. Данная сумма является самым высоким показателем за всю историю Кореи. Параллельно достиг исторического максимума объём государственных компенсационных выплат. Компенсационные выплаты - это система, при которой государство выплачивает зарплату вместо работодателей. По данным Корпорации социального обеспечения работников, опубликованным 23 января, компенсационные выплаты за 2024 год превысили 724 млрд вон, что на 5,4% больше, чем годом ранее. Выплаты получили 128 638 работников из 24 327 предприятий. Средняя сумма задолженности на одного работника составила 5 млн 630 тыс вон, что является максимальным показателем с 2018 года. Хотя правительство может требовать возмещения этих выплат от работодателей, уровень возврата составляет всего 30%, так как большинство предприятий становятся банкротами или неплатежеспособными.