27 университетов РК поднимают плату за обучение

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27 южнокорейских университетов, включая 23 частных и 4 государственных, приняли решение повысить плату за обучение. Об этом сообщил 23 января Национальный совет ректоров частных университетов. Уровень повышения оплаты за обучения составляет 2,20–5,48% для частных университетов и 4,96–5,49% для государственных. Еще 13 университетов обсуждают вопрос повышения платы за обучение в этом году, а 27 университетов решили оставить плату за обучение на прежнем уровне. На очередной сессии Ассоциации корейских вузов, состоявшейся 22 января в Сеуле, ректоры университетов призвали правительство смягчить ограничения, связанные с регулированием платы за обучение в вузах. Однако вице-премьер, министр образования Ли Чжу Хо, комментируя сложную экономическую ситуацию в стране, обратился к университетам с просьбой проявить терпение и не поднимать плату за обучения, чтобы не увеличивать финансовое бремя для студентов и их родителей.