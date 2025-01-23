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Политика

Дело Юн Сок Ёля передано в прокуратуру

Write: 2025-01-23 15:45:11Update: 2025-01-24 01:27:32

Дело Юн Сок Ёля передано в прокуратуру

Photo : YONHAP News

23 января Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) направило дело Юн Сок Ёля в прокуратуру с требованием предъявить обвинение в руководстве мятежом. Передача дела состоялась через 36 дней после того, как оно было получено 18 декабря прошлого года. После двух неудачных попыток CIO удалось исполнить ордер на арест Юн Сок Ёля 15 января, но трудность состоит в том, что обвиняемый отказывается сотрудничать со следствием. В день ареста состоялся единственный очный допрос, длившийся более 10 часов, во время которого Юн воспользовался правом хранить молчание и отказался подписать протокол допроса. Кроме того, все три попытки его принудительного привода на допрос не увенчались успехом. Попытки обыска в администрации президента и президентской резиденции для получения доступа к серверу защищённого телефона Юн Сок Ёля были заблокированы службой его охраны. Ввиду невозможности проведения полноценного расследования, CIO передало дело в прокуратуру. Прокуратура, в свою очередь, намерена подать в Центральный окружной суд Сеула ходатайство о продлении срока действия ордера на арест Юн Сок Ёля и продолжить расследование.
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