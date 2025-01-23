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Политика

QUAD исключил денуклеаризацию из совместного заявления

Write: 2025-01-24 11:59:40Update: 2025-01-25 09:55:29

QUAD исключил денуклеаризацию из совместного заявления

Photo : YONHAP News

Из совместного заявления, принятого по итогам встречи министров иностранных дел QUAD,  прошедшей 22 января, сразу после вступления в должность президента США Дональда Трампа,  исключено положение «денуклеаризация Корейского полуострова». QUAD (Quad group of nations) - консультативный орган, объединяющий Австралию, Индию, США и Японию, учреждён с целью обсуждения проблем безопасности Индо-Тихоокеанского региона. МИД РК, комментируя  заявление QUAD пояснил, что в контексте денуклеаризации не упоминалось ни Северной Кореи, ни каких-либо других стран. Представитель МИД РК Ли Чжэ Ун пояснил 23 января, что на прошедшем заседании были лишь подтверждены  принципы сотрудничества стран-членов QUAD. Он подчеркнул, что денуклеаризация Северной Кореи является условием мира не только на Корейском полуострове, но и во всём мире, и РК продолжит сотрудничать с мировым сообществом для достижения данной цели. Четырёхсторонняя встреча министров иностранных дел QUAD стала первым официальным мероприятием, в котором принял участие новый госсекретарь США Марко Рубио.
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