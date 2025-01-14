КНДР сообщила об испытаниях стратегических крылатых ракет

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25 января ракетное управление КНДР провело испытательный пуск стратегических крылатых управляемых ракет класса «море-земля» в рамках реализации планов по наращиванию возможностей национальной обороны для повышения эффективности стратегического контроля над потенциальными противниками. Об этом сообщило агентство ЦТАК. Ракеты точно поразили цели, пролетев по эллиптической и восьмеричной орбитам длиной 1.500 километров в течение 7.507–7.511 секунд,- говорится в сообщении. Северокорейский лидер Ким Чон Ын, который наблюдал за ракетными пусками, отметил, что «средства сдерживания войны тщательно совершенствуются. Вооружённые силы РК обнаружили запуски нескольких крылатых ракет из внутренней части Северной Кореи в направлении Жёлтого моря около 16 часов 25 января. Судя по изображениям, опубликованным агентством ЦТАК, ракеты были запущены с использованием метода холодного запуска, который обычно ассоциируется с вертикальными пусковыми установками подводных лодок и кораблей. Однако место запуска на суше может указывать на то, что ракеты находятся на ранней стадии разработки,- сообщили в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК.