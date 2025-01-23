Юн Сок Ёлю предъявлено обвинение в попытке госпереворота

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26 января действующему президенту РК Юн Сок Ёлю предъявлены обвинения в попытке государственного переворота. Обвинительное заключение, подготовленное прокуратурой и переданное в суд, состоит из более чем ста страниц, в которых собраны свидетельства, полученные от других фигурантов дела. Юн Сок Ёль обвинён в сговоре с бывшим министром обороны Ким Ён Хёном и другими высокопоставленными военными при объявлении 3 декабря чрезвычайного положения в условиях отсутствия признаков войны, вооружённого конфликта или национального кризиса. Он обвиняется также в планировании ареста и задержания ключевых политических деятелей, включая спикера Национального собрания У Вон Сика, глав политических партий и должностных лиц центризбиркома. Обвинения в злоупотреблении властью были сняты, поскольку закон предоставляет действующему президенту иммунитет в отличие от обвинений в попытке государственного переворота. Обвинения предъявлены накануне окончания срока содержания Юн Сок Ёля под стражей. Накануне суд дважды отклонил запросы прокуратуры на продление данного срока, но теперь он останется под стражей до вынесения приговора. Ожидается, что суду потребуется 6-8 месяцев на принятие решения.