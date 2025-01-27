Экспортная цена южнокорейского автомобиля упала впервые за 8 лет

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Средняя экспортная цена южнокорейского автомобиля упала в прошлом году впервые за восемь лет на фоне спада продаж электромобилей. Как сообщила Корейская ассоциация автопроизводителей, в прошлом году экспортированы 2 млн 782 тыс. единиц автомобилей на сумму 64 млрд 132 млн долларов. Средняя экспортная цена за единицу составила 23.048 долларов, что на 221 доллар меньше, чем годом ранее. Это первое годовое снижение с 2016 года, когда цена за единицу составляла 14.264 доллара. За последние годы данный показатель демонстрировал постоянный рост, достигнув пика в 23.369 долларов в 2023 году на фоне растущего спроса на дорогостоящие электрокары. Однако недавний спад объясняется снижением мирового спроса на экологически чистые автомобили. Экспорт экологически чистых автомобилей из РК вырос с 4 млрд 214 млн млрд долларов в 2018 году до 23 млрд 482 млн долларов в 2023 году, но в прошлом году он упал до 22 млрд 427 млн долларов.