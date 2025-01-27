Обесценивание корейской воны - второе по величине в мире

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По данным Банка международных расчётов (БМР), реальный эффективный обменный курс (РЭОК) корейской воны составил в декабре прошлого года 91,3 в конце декабря, снизившись на 1,99 пункта по сравнению с месяцем ранее. РЭОК измеряет силу валюты по отношению к корзине других валют с поправкой на инфляцию. Значение ниже ста указывает на обесценивание по сравнению с базовым годом, тогда как значение выше контрольного показателя означает обратное. Среди 64 стран, включённых в список БМР, южнокорейский показатель оказался вторым по величине, уступив только Японии с показателем 71,3. Месячное падение на 1,99 пункта также стало третьим по скорости в мире после падения валют Бразилии на 3,94 пункта и Австралии на 2,37 пункта. Национальная валюта, курс которой составлял порядка 1.370 вон за доллар в ноябре, резко упала до 1.442 воны после того, как 3 декабря в РК объявили чрезвычайное положение. В условиях политической нестабильности курс национальной валюты понизился к 27 декабря до 1.486,7 воны за доллар.