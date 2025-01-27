Арабские страны отвергают призыв Трампа принять палестинцев

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Президент Дональд Трамп призвал Иорданию и Египет принять больше палестинцев из разрушенного войной сектора Газа. Он отметил, что переселение может быть временным или долгосрочным решением для Газы, где сложилась тяжёлая гуманитарная ситуация и погибли десятки тысяч людей. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич приветствовал призыв Трампа, назвав его идею отличной. Однако представитель ХАМАС Басем Наим высказал подозрения, что палестинцев могут навсегда изгнать из их домов. Египет и Иордания не согласились с идеей Дональда Трампа. МИД Египта заявил, что неизменно поддерживает палестинский народ на его земле. Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади также заявил, что неприятие его страной любого перемещения палестинцев является твёрдым и непоколебимым. Представители Катара, которые выступили посредниками в прекращении боевых действий в Газе, назвали «красной линией» любой план, который приведёт к переселению или повторной оккупации. Лига арабских государств также заявила, что насильственное перемещение и выселение людей с их земель можно назвать не иначе как «этнической чисткой».