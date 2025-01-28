Корейские культурные центры за рубежом знакомят с традициями Соллаль

22 Корейских культурных центров в 20 странах мира проводят программы знакомства местных жителей с традиционной культурой Нового года по лунному календарю Соллаль. Так, культурный центр в Вашингтоне предлагает исполнение традиционной музыки и танцев, а также кей-поп. Культурный центр в Лос-Анджелесе предлагает всем желающим примерить корейский традиционный наряд ханбок и попробовать традиционный чай. Корейский культурный центр в Германии 29 января предложит принять участие в корейских народных играх и попробовать суп с рисовыми клёцками ттоккук. В Италии в тот же день запланированы концерты традиционных корейских музыкальных инструментов. Культурный центр в Швеции проведёт 30 января выставку корейских традиционных костюмов ханбок и концерт корейской музыки. Центр в Шанхае предлагает попробовать блюда корейской кухни и принять участие в традиционных играх. Корейские культурные центры в Токио и Осаке проводят мастер-классы по приготовлению блюд корейской кухни, демонстрируют традиционные игры и церемонию поклонения старшим.