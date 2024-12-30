В аэропорту Кимхэ загорелся самолёт, жертв удалось избежать

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28 января около 22:15 в аэропорту Кимхэ загорелась хвостовая часть самолёта Airbus A321-200 компании Air Busan, который готовился к вылету в Гонконг. На борту находились 176 человек - 169 пассажиров, 6 членов экипажа и авиационный инженер. Среди пассажиров были 22 иностранца, в том числе, 18 граждан Китая, 2 гражданина США, по одному гражданину Великобритании и Филиппин. Всем находившимся на борту удалось эвакуироваться через аварийные выходы по надувным трапам, благодаря чему жертв удалось избежать. Семь пассажиров обратились за медицинской помощью с лёгкими травмами и ушибами. Им оказана помощь в ближайшей больнице. Потушить пожар с помощью огнетушителей не удалось, и в 22:38 о нём была проинформирована пожарная служба. На место происшествия были направлены 68 единиц техники и 138 пожарных. К 23:31 пожар был полностью ликвидирован. По данным министерства сухопутных территорий и транспорта, самолёт Airbus эксплуатировался более 17 лет, с 30 октября 2007 года. Существуют предположения, что причиной пожара могло стать самовозгорание пауэрбанка или другого электронного устройства, находившегося в ручной клади.