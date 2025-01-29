Г.Зиновьев: РК не поставляет летальное оружие Украине

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Хотя некоторые южнокорейские официальные лица периодически выступали с заявлениями о возможности пересмотра решения о непоставках летального вооружения в зону украинского конфликта, до практических шагов в этой сфере дело не дошло. Об этом заявил в интервью газете «Известия» посол России в РК Георгий Зиновьев. Кроме того, большинство южнокорейцев выступают против поставок оружия Украине. Они относятся к России «мудро, дружелюбно и в целом объективно»,- подчеркнул дипломат. Несмотря на значительные различия в оценке первопричин и путей решения различных международных и региональных проблем, диалог между Москвой и Сеулом по дипломатическим каналам продолжается на основе взаимоуважения мнений обеих стран. В условиях присоединения к антироссийским санкциям западных стран РК проявляет заинтересованность к развитию отношений с Россией. В частности, наращиваются поставки товаров южнокорейской пищевой, химической промышленности, косметической продукции, медицинских изделий. В РК растёт интерес к русской культуре,- подчеркнул Георгий Зиновьев.