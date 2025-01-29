Пан Си Хёк и Чан Юн Чжун вошли в Billboard Power 100

Photo : YONHAP News

Глава южнокорейского медиахолдинга HYBE Пан Си Хёк и сопредседатель Kakao Entertainment Чан Юн Чжун вошли в список самых влиятельных людей в поп-музыке Billboard Power 100 за 2025 год. Пан Си Хёк занял 17-е место в категории «Лидеры», разделив его со Скутером Брауном, главой агентства HYBE America. В категорию «Лидеры» включают 40 человек, способствующих реформированию музыкальной индустрии. Пан Си Хёк попадает в список Billboard Power 100 уже пятый раз. Он входил в список в 2020 году, а также с 2022 по 2024 год. Сопредседатель Kakao Entertainment и председатель Kakao Entertainment America Чан Юн Чжун занял 15-е место в категории «Мультисектор». Billboard отметил, что Kakao Entertainment America в сотрудничестве с британской продюсерской компанией Moon&Back создали телесериал Made in Korea: The K-Pop Experience, а затем была сформирована корейско-британская бойз-группа Dear Alice.