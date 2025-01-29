Дональд Трамп будет добиваться денуклеаризации КНДР

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Президент США Дональд Трамп намерен добиваться полной денуклеаризации Северной Кореи. Об этом сообщил 28 января представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз, отвечая на вопрос корреспондента агентства Ёнхап. Он напомнил, что такую же политику нынешний президент проводил и на протяжении своего предыдущего президентского срока, несмотря на то, у него были хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Дональд Трамп, сочетая силу и дипломатию, попытается добиться от Пхеньяна обязательства о полной денуклеаризации,- отметил Брайан Хьюз. Сразу после инаугурации на пост президента Трамп назвал Северную Корею ядерной державой, а в интервью Fox News назвал Ким Чон Ына «умным парнем», выразив намерение установить с ним контакт. Это дало основание экспертам предположить, что глава Белого дома откажется от цели денуклеаризации Северной Кореи, но его последнее заявление подтверждает, что эта цель остаётся на повестке дня.