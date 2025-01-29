Иностранные инвесторы посетят в мае КНДР

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Торгово-промышленная палата КНДР организует в мае этого года посещение страны зарубежными предпринимателями и инвесторами. По сообщению радиостанции «Свободная Азия», данную поездку анонсировала голландская инвестиционная компания GPI Consulting. В рамках программы, подготовленной северокорейской стороной, планируется обсуждение инвестиций в различные сферы, в том числе, в сельское хозяйство, включая садоводство и тепличное земледелие, возобновляемую энергетику, туризм, информационные технологии, компьютерные игры и анимацию, а также косметику и здоровое питание. Принять участие в программе могут граждане любой страны, за исключением США. Участие южнокорейских граждан также может быть ограничено. Программа рассчитана примерно на неделю, включая процесс получения визы в Пекине, с возможностью продления. Компания GPI Consulting занимается организацией подобных поездок с 2011 года. Однако после 2019 года они не проводились из-за закрытия границ Северной Кореи, вызванного пандемией COVID-19.