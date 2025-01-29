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В мире

Говард Лютник: РК и Япония «воспользовались добротой» США

Write: 2025-01-30 12:42:50Update: 2025-01-30 12:43:17

Говард Лютник: РК и Япония «воспользовались добротой» США

Photo : YONHAP News

«Наши великие союзники воспользовались нашей добротой. Пришло время им сотрудничать с нами и вернуть производство домой»,- заявил 29 января на слушаниях в сенатском комитете по торговле, науке и транспорту кандидат на пост министра торговли США Говард Лютник. Он  пояснил, что имеет в виду японскую стальную продукцию и южнокорейскую бытовую технику, подчеркнув, что хочет вернуть в США производство полупроводников. «Мы хотим создать замечательные рабочие места в Америке. Таким образом, мы сможем вернуться к инновациям, с которых мы и начинали»,- сказал Лютник. Он выразил негативное мнение о программе субсидий, которая позволяет европейскому электромобилю получить налоговый кредит, если он взят в лизинг. Южнокорейская Hyundai Motor выиграла от этой программы. «Мы должны положить этому конец»,- сказал он. Лютник заявил также, что считает правильным вводить высокие пошлины на китайские товары и соревноваться с этой страной в сфере искусственного интеллекта.
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