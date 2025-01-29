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Экономика

Чхве Сан Мок: Внешняя неопределённость сохраняется

Write: 2025-01-30 13:05:37Update: 2025-01-30 13:06:11

Чхве Сан Мок: Внешняя неопределённость сохраняется

Photo : YONHAP News

30 января исполняющий президента РК Чхве Сан Мок провёл совещание по макроэкономическим и финансовым вопросам с управляющим Банком  Кореи Ли Чхан Ёном, председателем финансового комитета Ким Бён Хваном и председателем комитета финансового контроля Ли Бок Хёном. Участники совещания рассмотрели ситуацию на фондовом и валютном рынках, обсудили меры реагирования на решение Федерального комитета по открытым рынкам США. Накануне он заморозил базовую процентную ставку с верхним пределом 4,50% впервые за пять месяцев. Чхве Сан Мок отметил, что основные экономические показатели, такие как стоимость акций и процентные ставки, в целом продемонстрировали ограниченную динамику, поскольку решение о замораживании ставки было ожидаемым. Он призвал внимательно следить за ситуацией на внутренних рынках, поскольку основные фондовые рынки в основных странах продемонстрировали повышенную волатильность.
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