Чистая прибыль Samsung Electronics в IV квартале 5,4 млрд долларов

Photo : YONHAP News

Чистая прибыль компании Samsung Electronics составила в четвёртом квартале прошлого года 7 трлн 750 млрд вон (5 млрд 400 млн долларов). Она увеличилась на 22,2% в годовом исчислении, несмотря на снижение мирового спроса на чипы памяти. Операционная прибыль выросла за тот же период на 129,9%, составив 6 трлн 490 млрд вон (4,5 млрд долларов), а продажи выросли на 11,8%, составив 75 трлн 780 млрд вон (52 млрд долларов). Прибыль превзошла ожидания рынка. Операционная прибыль полупроводникового подразделения компании составила 2 трлн 900 мдрд вон (2 млрд долларов), а продажи 30 трлн 100 млрд вон (20 млрд 700 млн долларов). За весь 2024 год чистая прибыль Samsung Electronics составила 34 трлн 450 млрд вон (23 млрд 700 млн долларов), увеличившись на 122,5% в годовом исчислении, а операционная прибыль увеличилась за тот же период почти в пять раз, составив 32 трлн 720 млрд вон (22,5 млрд долларов). Годовой доход составил 300 трлн 870 млрд вон (206 млрд 700 млн долларов), увеличившись на 16,2% по сравнению с 2023 годом.