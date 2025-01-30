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В Корее

Началось расследование причин возгорания самолёта Air Busan

Write: 2025-01-31 11:37:35Update: 2025-01-31 11:38:09

Началось расследование причин возгорания самолёта Air Busan

Photo : YONHAP News

Южнокорейские авиационные власти начали расследование причин возгорания в самолёте Airbus A321-200 компании Air Busan, который 28 января готовился к вылету из аэропорта Кимхэ в Гонконг. В соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации, к расследованию присоединились эксперты из Франции, где находится компания Airbus. Разборка самолёта начнётся лишь после того, как из баков откачают около 16 тонн авиационного топлива. В противном случае эксперты не исключают возможность взрыва. В настоящее время рассматриваются две версии случившегося - самовозгорание пауэрбанка или другого электронного устройства в ручной клади одного из пассажиров, либо короткое замыкание в электросети самолёта. Эксперты исследуют «чёрные ящики» самолёта. После завершения работы экспертов полиция попытается определить, имела ли место халатность при техническом обслуживании самолёта, либо нарушение правил обработки багажа.
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