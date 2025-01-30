Пхеньян и Ханой обменялись поздравлениями с 75-летием дипотношений

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КНДР и Вьетнам обменялись поздравлениями с 75-летием установления дипломатических отношений, объявив 2025 год «Годом дружбы». Как сообщило 31 января агентство ЦТАК, в послании северокорейского лидера Ким Чон Ына на имя президента Вьетнама Лыонг Кыонга говорится, что объявление нынешнего года «Годом дружбы» даёт надежду на неуклонное развитие двусторонних отношений. «Дружественные отношения, которые были установлены и укреплены в совместной борьбе за социализм, поднялись на новый, более высокий уровень»,- говорится в послании Ким Чон Ына. В направленном ранее послании президента Вьетнама на имя северокорейского лидера отмечается, что «традиционные отношения дружбы культивировались лидерами нескольких поколений двух стран», включая Хо Ши Мина и Ким Ир Сена. КНДР и Вьетнам установили дипломатические отношения 31 января 1950 года. В марте 2019 года Ким Чон Ын совершил официальный визит во Вьетнам.