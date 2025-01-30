Главы военных ведомств РК и США подтвердили прочность альянса

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Приверженность США защите РК от внешних угроз остаётся непреклонной, и Вашингтон будет продолжать сотрудничать с Сеулом в деле укрепления двустороннего альянса. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в ходе состоявшегося 31 января телефонного разговора с исполняющим обязанности министра обороны РК Ким Сон Хо. Как сообщили в южнокорейском военном ведомстве, стороны сошлись во мнении о необходимости продвижения и углубления уровня и масштаба двустороннего альянса, который на протяжении последних 70 лет является опорой мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе. Отметив растущие ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи, главы оборонных ведомств согласились с тем, что поддержание альянса на боеспособном уровне сегодня «важнее, чем когда-либо». Они отметили также важность трёхстороннего сотрудничества в сфере безопасности, в том числе с участием Японии.