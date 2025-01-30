Большинство южнокорейцев за политические перемены

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Численность сторонников политических перемен среди южнокорейцев превзошло численность желающих сохранить преемственность нынешней власти. Об этом свидетельствуют результаты опросов, опубликованные во время праздника Нового года по лунному календарю тремя основными телеканалами страны. По результатам опроса, проведённого агентством Hankook Research по заказу KBS, 50% респондентов считают, что смена власти необходимав, тогда как 39% придерживаются противоположного мнения. Опрос, проведённый агентством Korea Research International по заказу MBC, также показывает, что половина опрошенных хотят смены власти, а 44% выступают за стабильность. В исследовании, проведённом агентством Ipsos по заказу SBS, 50% опрошенных выступают за политические перемены, а 43% против. Что касается импичмента Юн Сок Ёлю, то его поддержали почти 60% участников всех трёх опросов, а от 36 до 39% респондентов выступили за его возвращение к власти. Что касается нового президента страны, то большинство респондентов называли лидера Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна. Далее следует министр труда и занятости Ким Мун Су.