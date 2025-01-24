Политические партии не могут договориться по ряду вопросов

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Основные политические партии – Демократическая партия Тобуро и партия Сила народа – не могут договориться по ряду важных вопросов. Это, в частности, меры поддержки граждан страны. Лидер Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён, заявил, в частности, о готовности отказаться от идеи раздать каждому южнокорейцу по 250 тыс. вон (170 долларов) в целях стимулирования экономики, если его план помешает разработке дополнительного бюджета. При этом должен быть другой план поддержки населения. Что касается партии Сила народа, то она выступила за принятие специального закона о полупроводниковой промышленности. Ряд его пунктов вызывают споры. Противостояние продолжается также вокруг закона, касающегося специального расследования объявления Юн Сок Ёлем чрезвычайного положения. Партия Сила народа считает, что он утратил всякий смысл после предъявления обвинений Юн Сок Ёлю.