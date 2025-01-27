Южнокорейский экспорт сократился в январе на 10,3%

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованным 1 февраля, южнокорейский экспорт составил в январе текущего года 49 млрд 120 млн долларов, сократившись на 10,3% в годовом исчислении. До конца прошлого года он увеличивался 15 месяцев подряд. Нынешнее сокращение связано с большим числом выходных дней по случаю Нового года по лунному календарю Соллаль. Сократились продажи 13 из 15 основных экспортных товаров за исключением полупроводников и компьютеров. Экспорт полупроводников вырос на 8,1%, а компьютеров на 14,8%. При этом экспорт автомобилей сократился на 19,6%, нефтепродуктов на 29,8%, а нефтехимической продукции на 12,8% из-за падения цен на сырую нефть. Импорт составил в прошлом месяце 51 млрд долларов, сократившись на 6,4% по сравнению с январём прошлого года. Дефицит торгового баланса составил в прошлом месяце 1 млрд 890 млн долларов.