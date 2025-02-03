KEF: Рост экономики РК в 2025 году составит 1,6%

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Рост экономики РК в 2025 году составит 1,6%. Об этом сообщила 2 февраля Корейская федерация работодателей (KEF) на основе данных опроса, проведённого компанией Global Research среди ста ведущих экономистов южнокорейских вузов. Это ниже прогноза министерства планирования и финансов, составляющего 1,8%. 64% респондентов ожидают, что экономический застой будет продолжительным. Никто из опрошенных не ожидал, что экономика будет расти более быстрыми темпами, чем прогнозировало правительство, в то время как 35% профессоров заявили, что экономика некоторое время будет сокращаться, а затем постепенно восстановится. Отвечая на вопрос о возможном влиянии на южнокорейскую экономику политики администрации Дональда Трампа, 83% респондентов сказали, что она негативно повлияет на экономику РК, которая зависит от экспорта. Более 90% экономистов призвали к мерам по реформированию рынка труда с целью повышения глобальной конкурентоспособности местных предприятий и стимулирования экономического роста.