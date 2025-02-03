В Национальном музее хангыля произошёл пожар

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Пожар, вспыхнувший в Национальном музее корейской письменности хангыль в центре Сеула, вспыхнувший утром 1 февраля был потушен в течение четырёх часов. Один пожарный получил ранения, экспонаты не пострадали. По данным управления пожарной охраны сеульского муниципального округа Ёнсан-гу, пожар начался в 8:40 утра на третьем этаже музея и быстро распространился на четвёртый этаж, где хранились строительные материалы. Для борьбы с огнём были направлены необходимая техника и 262 пожарных. С огнём удалось справиться около 12:30 дня. В музее ведутся ремонтные работы, и он закрыт для публики. Экспонаты находились в защищённых хранилищах. Тем не менее, сразу после пожара они были перемещены в хранилища находящегося рядом Государственного музея Кореи. Причина пожара выясняется. По предварительным данным, он мог быть вызван скрами, возникшими при резке стальных конструкций.