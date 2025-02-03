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3 февраля по традиционному корейскому сельскохозяйственному календарю – Ипчун, то есть, начало весны. Однако именно в этот день в РК вернулись зимние холода. Как сообщила Корейская метеорологическая администрация, утром 3 февраля температура воздуха была от 3 до 10 градусов ниже средних значений за 30 лет наблюдений. Поскольку накануне температура была на 2–5 градусов выше обычной, холод ощущается ещё сильнее. Минимальная утренняя температура в Сеуле была -4,8°C, в Инчхоне -4,9°C, а в Тэчжоне -1,7°C. На севере провинции Кёнгидо и во внутренних районах провинции Канвондо температура воздуха опустилась ниже -10°C. Максимальные дневные температуры в Сеуле и других центральных регионах страны оставались ниже нуля. На юге острова Чечжудо и в юго-западных районах провинции Чолла-Намдо в течение трёх дней ожидается сильный снегопад. Синоптики обещают, что холодная погода сохранится до 5 февраля.