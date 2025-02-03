Курс корейской воны продолжил снижение

Photo : YONHAP News

3 февраля корейская валюта резко ослабла по отношению к доллару из-за опасений относительно отрицательного влияния тарифной политики администрации Дональда Трампа на южнокорейскую экономику. В начале торгов на Корейской бирже курс национальной валюты составил 1.466 вон за доллар, снизившись на 13,3 воны по сравнению с закрытием предыдущей сессии, а к 10 часам утра курс ещё больше снизился, составив 1.471,35 воны за доллар. Это самый низкий курс с начала текущего года. С начала декабря прошлого года он составлял 1.450 вон за доллар. В конце прошлой недели Дональд Трамп объявил о введении с 4 февраля 25-процентных пошлины на импорт из Канады и Мексики и 10-процентных пошлин на товары из Китая. Он также пообещал ввести новые пошлины на товары из Евросоюза. Существуют опасения, что масштабные пошлины и ожидаемые ответные меры негативно скажутся на южнокорейских компаниях, имеющих производственные базы в этих странах.