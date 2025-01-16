Тарифный план Трампа отрицательно повлияет на экономику РК

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Президент США Дональд Трамп вводит заградительные пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики, и в размере 10% для Китая. Следующий на очереди – Евросоюз. В настоящее время в Мексике Samsung Electronics и LG Electronics имеют заводы по производству бытовой техники и телевизоров, а Kia – автозавод. Есть также заводы Hyundai Mobis и Hyundai Transys. В Канаде совместное предприятие LG Energy Solution и Stellantis производят аккумуляторные модули. POSCO Future M строит в Канаде совместный с General Motors завод по производству катодных материалов для аккумуляторных батарей. Трамп также объявил о планах введения секторальных пошлин на полупроводники, сталь, алюминий, нефть, газ и фармацевтические препараты. Если будут введены дополнительные пошлины на полупроводники, то цены на них вырастут, и ценовая конкурентоспособность южнокорейских полупроводников снизится. США могут ввести универсальные пошлины для РК, экспорт которой составляет 90% ВВП. Доля США в общем объёме южнокорейского экспорта составляет 18,7%, а экспорт автомобилей в США составляет около 50% объёма южнокорейского автоэкспорта.