Юн Сок Ёлю предъявлены обвинения в нарушении Конституции

Photo : YONHAP News

3 февраля прокуратура приняла официальное обвинительное заключение в отношении Юн Сок Ёля, временно отстранённого от должности президента РК решением Национального собрания и находящегося под стражей. В документе объёмом более ста страниц приведены доказательства нарушений Конституции и уголовного законодательства РК, допущенные при объявлении чрезвычайного положения 3 декабря прошлого года. Прокуратура квалифицировала действия Юн Сок Ёля как «попытку государственного переворота с привлечением военных и полиции». Кроме того, сделан вывод, что чрезвычайное положение было введено с целью подрыва основ конституционного строя и уничтожения демократических ценностей. В документе содержится информация, что Юн Сок Ёль и бывший министр обороны Ким Ён Хён обсуждали развёртывание войск. Прокуратура также пришла к выводу, что указ, обнародованный сразу после объявления чрезвычайного положения, противоречит Конституции и законам страны.