Дональд Трамп приостановил ввод пошлин для Мексики и Канады

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3 февраля президент США Дональд Трамп объявил о месячной отсрочке введения 25-процентных заградительных импортных пошлин на товары из Мексики и Канады. Данное решение было принято за полдня до первоначально запланированной даты их вступления в силу. Как сообщила президент Мексики Клаудиа Шейнбаум, в обмен на отсрочку введения пошлин Мексика немедленно направит 10 тысяч военнослужащих на границу с США для борьбы с наркотрафиком и пресечения незаконной миграции. В тот же день Дональд Трамп подтвердил, что американская администрация приостановит введение импортных пошлин в отношении товаров из Канады на 30 дней для заключения торгового соглашения с этой страной. Ранее о приостановке введения американских пошлин сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который провёл телефонный разговор с Трампом. Он пообещал немедленно выделить средства на укрепление границы с США. Глава Белого дома планирует в ближайшее время побеседовать с председателем КНР Си Цзиньпином. Если не будет достигнуто никаких договорённостей, США введут 10-процентные импортные пошлины на товары из Китая.