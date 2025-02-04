37% экспортных компаний РК ожидают ухудшения условий бизнеса

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В условиях роста торгового протекционизма и резких колебаний валютных курсов, совпадающих с началом президентского срока Дональда Трампа, 37,3% экспортных компаний РК ожидают ухудшения условий бизнеса в 2025 году по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Корейской ассоциацией международной торговли (KITA) с 25 ноября по 9 декабря прошлого года. Были опрошены две тысячи компаний, которые в 2023 году экспортировали свою продукцию на сумму более 500 тысяч долларов. 48,6% опрошенных компаний считают, что в этом году общая деловая среда останется на уровне прошлого года, а 14,2% прогнозируют улучшение ситуации. Большинство компаний считают, что возможное введение универсальных пошлин новой американской администрацией окажет ограниченное влияние на южнокорейский экспорт в США. 55,5% опрошенных компаний полагают, что объём экспорта в США останется на уровне прошлого года даже после введения универсальных пошлин. 28,1% респондентов назвали главным условием нормальной работы стабилизацию валютного курса, 15,7% - поддержку логистики, 14,3% - диверсификацию рынков, а 13,8% - налоговые льготы.