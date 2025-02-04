С главы Samsung Electronics сняты обвинения в махинациях

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Председатель Samsung Electronics Ли Чжэ Ён, обвинявшийся в незаконном слиянии подразделений Samsung и финансовых махинациях с целью наследования права управления корпорациями, оправдан судом второй инстанции. 3 февраля Сеульский апелляционный суд вынес решение о полной невиновности Ли Чжэ Ёна по обвинению в нарушении закона о рынке капитала, подтвердив вердикт суда первой инстанции. Решение суда второй инстанции последовало через год после вынесения оправдательного приговора первой инстанцией. Адвокаты Ли Чжэ Ёна после оглашения приговора выразили надежду на то, что это решение позволит их подзащитному наконец-то сосредоточиться на выполнении своих непосредственных обязанностей. Прокуратура намерена внимательно изучить мотивационную часть приговора и рассмотреть возможность подачи кассационной жалобы. Оправдательный приговор снял с компании судебные риски, но Samsung Electronics не сделала официального заявления по поводу вердикта суда. Высказываются предположения о возвращении Ли Чжэ Ёна на пост исполнительного директора компании уже в следующем месяце.