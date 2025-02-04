С 1994 года приняты 122 тыс. заявок на статус беженца в РК

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В 1992 году РК присоединилась к Конвенции ООН о поддержке беженцев, а через два года был принят соответствующий закон и начат приём заявок на предоставление статуса беженца. С того момента до конца 2024 года такие заявки подали 122.095 человек. По итогам их рассмотрения беженцами были признаны 1.544 человека, то есть, 2,7% подавших заявки. Об этом сообщило 3 февраля министерство юстиции. В 2023 году подано 18.837, а в 2024 году - 18.336 заявок. Однако процент одобрений остаётся неизменным. В 2023 году статус беженца получил 101 человек, а в 2024 году – 105 человек. 15% всех заявок за последние два году поступили от граждан России, 10,7% - от граждан Казахстана, 9,1% - Китая, 6,7% - Пакистана. В качестве причин называли главным образом политические взгляды, далее следуют религиозные соображения, принадлежность к определённой социальной группе и преследования по расовому или национальному признаку.