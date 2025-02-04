В 2024 году экспорт из СЭЗ составил 14,9 млрд долларов

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В 2024 году экспорт из свободных экономических зон (СЭЗ) составил 14 млрд 900 млн долларов. Это на 22,5% больше по сравнению с 2023 годом, а также максимальный показатель с момента появления в стране первой СЭЗ 1 января 1970 года. Сейчас в РК 13 свободных экономических зон. Они обеспечивают благоприятные условия для свободной деятельности в сфере производства, логистики, дистрибуции и торговли с целью расширения экспорта и привлечения иностранных инвестиций. Им предоставлены такие льготы как отсрочка уплаты таможенных пошлин, низкая арендная плата и сокращение налогов для иностранных компаний. 85,2% экспорта СЭЗ составили полупроводники. 6,4% пришлось на долю электротехнической продукции, 1,9% - нефтехимической продукции, 1,8% - продукции общего машиностроения, по 1,2% - судостроения и металлургии. 64,5% экспорта СЭЗ отправлено в Китай, 8,8% - во Вьетнам, 4,7% - в Сингапур, 3,5% - в Гонконг, 3,2% - в США.