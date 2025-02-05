Валютные резервы РК сократились в январе на 4,58 млрд долларов

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По данным Банка Кореи, опубликованным 5 февраля, валютные резервы страны в конце прошлого месяца составили 411млрд 10 млн долларов. Это на 4 млрд 580 млн долларов меньше, чем месяц назад. Как пояснил представитель банка, причинами уменьшения валютных резервов стало изъятие финансовыми учреждениями валютных депозитов, размещаемых в конце каждого квартала, усиление доллара и влияние мер по снижению волатильности на валютном рынке. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, номинированных в иностранных валютах, резервных позиций Международного валютного фонда, специальных прав заимствования и золотых слитков. Индекс доллара, который измеряет стоимость доллара США по отношению к основным валютам, снизился в прошлом месяце примерно на 0,3%. По состоянию на конец ноября РК занимала девятое место в мире по объёму валютных резервов. На первом месте Китай, за которым следуют Япония, Швейцария, Индия, Россия, Тайвань, Саудовская Аравия и Гонконг.