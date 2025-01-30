Рост потребительских цен в РК в январе 2,2%

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По данным национального статистического управления, опубликованным 5 февраля, потребительские цены выросли в РК в январе на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это максимальный рост за последние семь месяцев. Цены на нефтепродукты выросли на 7,3%, что привело к общему росту потребительских цен на 0,27%. Цены на персональные услуги, за исключением питания вне дома, выросли на 3,5%, подняв общий уровень цен на 0,68%. Это самый высокий рост с декабря 2023 года. Цены на обработанные продукты питания увеличились на 2,7%, что привело к повышению общего уровня цен на 0,23%. Овощи подорожали на 4,4%, животноводческая продукция - на 3,7%, морепродукты - на 2,6%. Базовый рост цен, не учитывающий изменения цен на продукты питания и энергоносители, который рассчитывается по методике Организации экономического сотрудничества и развития, составил 1,9%. Цены на 144 товара первой необходимости, тесно связанных с повседневной жизнью людей, такие как продукты питания и одежда, выросли на 0,7%.