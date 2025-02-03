Профицит платёжного баланса РК в 2024 году 99 млрд долларов

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По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 6 февраля, профицит платёжного баланса страны в 2024 году составил 99 млрд 40 млн долларов. Это второй по величине профицит за всю экономическую историю страны после 2015 года, когда данный показатель составил 105 млрд 120 млн долларов. По мнению экспертов, благоприятный результат связан с тем, что экспорт полупроводников, как и экспорт в целом, увеличился, а импорт сократился из-за стабильных цен на нефть. Торговый баланс, представляющий собой разницу между экспортом и импортом, составил 100 млрд 130 млн долларов. Экспорт увеличился на 8,2% в годовом исчислении, а импорт сократился за тот же период на 1,6%. Экспорт полупроводников вырос на 42,8%, информационно-коммуникационных устройств - на 17,4%, а морских судов - на 17,7%. Одновременно импорт сырья сократился на 6,1%, а потребительских товаров - на 1,3%. Дефицит баланса услуг составил в прошлом году 23 млрд 700 млн долларов.