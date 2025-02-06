РК продолжит работу в СПЧ ООН после выхода из него США

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РК продолжит поддерживать усилия Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) после того, как США выйдут из него. Об этом заявил 5 февраля представитель министерства иностранных дел РК. Сеул «выражает поддержку роли и усилиям данного международного органа по защите и продвижению прав человека во всём мире». Южнокорейская сторона продолжит активно участвовать в работе Совета и обсуждениях вопросов прав человека, включая права человека в Северной Корее,- добавил представитель южнокорейского МИД. 4 февраля Дональд Трамп подписал указ о выходе США из СПЧ ООН, сославшись на то, что данный орган проявляет «несправедливость по отношению к Израилю». Аналогичный шаг нынешний глава Белого дома предпринимал и во время своего первого президентского срока. Трамп распорядился также продлить приостановку финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и призвал провести проверку финансирования Вашингтоном других международных организаций, включая ЮНЕСКО.