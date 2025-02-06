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Экономика

РК и Африка обсудили поставки критически важных минералов

Write: 2025-02-06 11:20:11Update: 2025-02-06 12:53:46

РК и Африка обсудили поставки критически важных минералов

Photo : YONHAP News

В начале этой недели в Кейптауне (Южноафриканская Республика) состоялся Первый корейско-африканский диалог по критически важным минералам. Южнокорейскую делегацию возглавляла второй заместитель министра иностранных дел Кан Ин Сон. Нынешнее мероприятие явилось продолжением Первого корейско-африканского саммита, прошедшего в Сеуле в июне прошлого года. Встреча в Кейптауне стала платформой для обмена мнениями о поставках критически важных минералов. Она проводилась параллельно с третьей по величине в мире горнодобывающей конференцией Mining Indaba-2025. Южнокорейские компании, в том числе, POSCO, LX International и Hyundai Everdigm, заявили о своей готовности расширять сотрудничество с Африкой. Делегации африканских стран выразили надежду на активизацию региональной экономики с помощью сотрудничества с РК, обладающей инновационными технологиями в сферах разведки и добычи критически важных минералов.
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