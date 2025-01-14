В провинции Чхунчхон-Пукто произошло землетрясение магнитудой 3,1

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7 февраля в 02:35 в районе города Чхунчжу провинции Чхунчхон-Пукто произошло землетрясение магнитудой 3,1. По данным Корейской метеорологической администрации, его эпицентр находился на глубине 9 км в селе Ансон-мён города Чхунчжу. В службы экстренной помощи поступило 23 сообщения от жителей провинций Чхунчхондо, Канвондо и Кёнгидо о вибрации почвы и стен зданий. Первоначально магнитуда землетрясения была оценена в 4,2, но после дальнейшего анализа скорректирована до 3,1. По состоянию на 2:54, по всей стране было зафиксировано 23 незначительных землетрясения. 13 из них произошли в провинции Канвондо, 8 - в провинции Чхунчхон-Пукто и 2 - в провинции Кёнгидо. В службы экстренной помощи не поступало сообщений об ущербе и пострадавших. Нынешнее землетрясение – седьмое по счёту с начала года с магнитудой выше 2,0, и первое, произошедшее на сухопутной территории страны. С 1978 года в районе города Чхунчжу произошли 22 землетрясения магнитудой 2,0 и выше, самым сильным из которых было землетрясение магнитудой 4,1, произошедшее 29 октября 2022 года.