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Экономика

Экономическая целесообразность проекта «Синий кит» не доказана

Write: 2025-02-07 11:51:19Update: 2025-02-07 16:37:11

Экономическая целесообразность проекта «Синий кит» не доказана

Photo : YONHAP News

По результатам первого разведочного бурения, проведённого на одном из семи потенциальных месторождений нефти и газа в Восточном море,  экономическую целесообразность проекта подтвердить не удалось.  Предварительный результат бурения, проведённого в Восточном море в 40 км от побережья Пхохана провинции Кёнсан-Пукто, показал, что на участке «Синий кит» есть признаки наличия газа, но уровень насыщения углеводородами — ключевой фактор в оценке объёма месторождения — оказался недостаточно значимым, чтобы иметь экономическую целесообразность,- сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Промежуточный отчёт о результатах бурения планируется опубликовать примерно в мае или июне, а окончательный - в августе. Второе бурение того же предполагаемого месторождения маловероятно, однако полученные результаты планируется использовать для лучшего изучения оставшихся шести перспективных месторождений. Правительство РК ранее оценивало вероятность успеха добычи примерно в 20%.
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